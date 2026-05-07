Мошенники крадут аккаунты детей в Brawl Stars для перепродажи

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мошенники атакуют детей и подростков для кражи аккаунтов пользователей мобильных игр Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

"Компания F6 ... зафиксировала фишинговые атаки на детей и подростков для кражи учетных записей пользователей мобильных игр студии Supercell, в том числе Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale", - сообщили там.

По данным аналитиков, в схеме по угону аккаунтов Supercell участвует как минимум девять активных фишинговых доменов, в том числе русскоязычный сайт, который полностью имитирует официальный магазин разработчика игр.

Так, для привлечения новых игроков и удержания старой аудитории разработчики игр периодически запускают бесплатные акции с возможностью получить внутриигровую валюту, бусты и другие бонусы для развития аккаунтов без вложения реальных денег.

В свою очередь под видом официальных аккаунтов Supercell Store в соцсетях размещаются объявления с якобы уникальными специальными предложениями, которые намного "щедрее", чем акции легитимного магазина. В компании пояснили, что ссылки в этих сообщениях ведут на фишинговые ресурсы, чьи доменные имена максимально похожи на оригинальные, а оформление - в стилистике игры Brawl Stars.

После перехода пользователя просят ввести уникальный ID-номер аккаунта в игре, а затем предлагается выбрать приз: специальную акцию, внутриигровую валюту (гемы) или скины, отмечают аналитики.

"Затем мошенники требуют верифицировать учетную запись через поддельную форму гугл-аккаунта и подтвердить по номеру телефона. Так злоумышленники получают доступ к аккаунту Supercell, который теперь могут продать на сторонней площадке", - пояснили там.