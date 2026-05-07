Мошенники крадут аккаунты детей в Brawl Stars для перепродажи
02:36 07.05.2026
Мошенники крадут аккаунты детей в Brawl Stars для перепродажи

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники атакуют детей и подростков для кражи аккаунтов пользователей мобильных игр Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale.
  • В схеме по угону аккаунтов Supercell участвует как минимум девять активных фишинговых доменов, в том числе русскоязычный сайт, имитирующий официальный магазин разработчика игр.
  • Специалисты рекомендуют пользователям мобильных игр не переходить по подозрительным ссылкам из рекламных объявлений и проверять акции только на официальных ресурсах.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мошенники атакуют детей и подростков для кражи аккаунтов пользователей мобильных игр Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
"Компания F6 ... зафиксировала фишинговые атаки на детей и подростков для кражи учетных записей пользователей мобильных игр студии Supercell, в том числе Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale", - сообщили там.
По данным аналитиков, в схеме по угону аккаунтов Supercell участвует как минимум девять активных фишинговых доменов, в том числе русскоязычный сайт, который полностью имитирует официальный магазин разработчика игр.
Так, для привлечения новых игроков и удержания старой аудитории разработчики игр периодически запускают бесплатные акции с возможностью получить внутриигровую валюту, бусты и другие бонусы для развития аккаунтов без вложения реальных денег.
В свою очередь под видом официальных аккаунтов Supercell Store в соцсетях размещаются объявления с якобы уникальными специальными предложениями, которые намного "щедрее", чем акции легитимного магазина. В компании пояснили, что ссылки в этих сообщениях ведут на фишинговые ресурсы, чьи доменные имена максимально похожи на оригинальные, а оформление - в стилистике игры Brawl Stars.
После перехода пользователя просят ввести уникальный ID-номер аккаунта в игре, а затем предлагается выбрать приз: специальную акцию, внутриигровую валюту (гемы) или скины, отмечают аналитики.
"Затем мошенники требуют верифицировать учетную запись через поддельную форму гугл-аккаунта и подтвердить по номеру телефона. Так злоумышленники получают доступ к аккаунту Supercell, который теперь могут продать на сторонней площадке", - пояснили там.
Чтобы не попасться на уловки мошенников и остаться с учетной записью, специалисты рекомендуют пользователям мобильных игр не переходить по подозрительным ссылкам из рекламных объявлений, проверять существующие акции только на официальных ресурсах и не передавать доступ к аккаунту третьим лицам.
