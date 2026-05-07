В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с перепродажей авиабилетов

Краткий пересказ от РИА ИИ В преддверии сезона отпусков мошенники активизировались с новой схемой обмана, связанной с перепродажей субсидированных авиабилетов.

Злоумышленники предлагают купить субсидированные авиабилеты «с рук», используя доверие и срочность, и после получения предоплаты исчезают.

Депутат Госдумы Антон Немкин рекомендует приобретать билеты только через официальные каналы авиакомпаний и уполномоченных сервисов, не переводить деньги незнакомым лицам и не передавать персональные данные третьим лицам.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мошенники перед отпусками начали обманывать россиян, предлагая купить с рук субсидированные авиабилеты - после предоплаты они исчезают, а данные жертв используют в других схемах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Мошенники традиционно активизируются в преддверии сезона отпусков, подстраиваясь под повышенный спрос на путешествия и желание граждан сэкономить. В этом году мы наблюдаем распространение схем, связанных с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов - часть стоимости таких билетов оплачивает государство, чтобы сделать перелёты доступнее для определённых категорий граждан и регионов", - сказал Немкин

По словам депутата, злоумышленники используют популярность таких программ, формируя у людей ощущение "выгодного шанса", который нужно не упустить.

"Сценарий атаки строится на доверии и срочности. В социальных сетях и мессенджерах мошенники находят пользователей, интересующихся перелётами, и предлагают купить билеты "с рук", объясняя это изменившимися планами", - рассказал он.

Немкин пояснил, что при этом они уверяют, что смогут переоформить билет на другого пассажира, хотя в действительности такая процедура для субсидированных билетов не предусмотрена, и это ключевой момент, на котором строится обман.

"Для усиления правдоподобности злоумышленники запрашивают персональные данные - в том числе фотографии документов, - а затем требуют предоплату или полную стоимость билета", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что после получения денег они, как правило, прекращают связь и удаляют переписку, и в результате человек теряет не только средства, но и рискует столкнуться с дополнительными последствиями, если его персональные данные будут использованы в других мошеннических схемах.

"Важно понимать, что подобные схемы являются классическим примером социальной инженерии, где основная ставка делается не на технический взлом, а на психологическое давление и манипуляции", - считает Немкин.

Депутат отметил, что использование темы скидок, ограниченных предложений и "эксклюзивного доступа" - это типичные инструменты, которые подталкивают человека к поспешным решениям и отключают критическое мышление, и единственным надежным способом защитить себя остаётся соблюдение базовых правил цифровой гигиены: приобретать билеты только через официальные каналы авиакомпаний и уполномоченных сервисов, не переводить деньги незнакомым лицам и не передавать персональные данные третьим лицам.