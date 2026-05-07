Монсон оценил шансы Дзюбы в бою против известного рэпера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил РИА Новости, что исход потенциального поединка между футболистом Артемом Дзюбой и рэпером Goody (Дмитрием Гусаковым) будет зависеть от качества подготовки и выбранной стратегии.
Ранее Дзюба заявил, что за солидный гонорар готов "вынести Goody уже в первом раунде". Goody ранее нокаутировал экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова на турнире по кикбоксингу и заявил, что готов драться с Дзюбой по любым правилам.
"Многое зависит от правил. Разница между ММА и боксом огромная, но кто получит преимущество, не могу сказать. Не любой спортсмен может быть бойцом. Даже если у тебя черный пояс по джиу-джитсу, но ты никогда не дрался по-настоящему, то сразу же получишь по лицу. Потому что это совсем другое", - сказал Монсон.
"У нас тут футболист и рэпер. Все решит подготовка. Кто лучше подготовится, у кого лучшие тренеры и лучший план на бой, тот и победит. У обоих опыт ограничен. Если бы они дрались на улице, шансы были бы 50 на 50. Но они будут драться в клетке или ринге. Так что очень многое зависит от того, какая команда и какие тренеры подготовят бойца", - отметил Монсон.