Опрос показал, что румыны думают об объединении с Молдавией

КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Более трети жителей Румынии считают, что объединение с Молдавией никогда не состоится, при этом 21,4% проголосовали бы против такой инициативы на возможном референдуме, следует из опроса румынской социологической и исследовательской компании INSCOP Research.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В конце апреля в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
"На вопрос о том, когда может состояться объединение Молдавии с Румынией, 34,7% респондентов ответили, что оно не произойдет никогда. Еще 29,3% опрошенных считают, что это может случиться через 10 лет или позже, 13,3% - в ближайшие пять лет, 8,4% - в ближайшие три года, 13,7% затруднились ответить, 0,6% не ответили", - следует из распространенных для СМИ результатов соцопроса.
Опрос INSCOP Research проводился 14-21 апреля методом телефонных интервью. В нем участвовали 1100 совершеннолетних жителей Румынии, максимальная погрешность составляет ±3%.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.