Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что румыны думают об объединении с Молдавией - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 07.05.2026
Опрос показал, что румыны думают об объединении с Молдавией

INSCOP Research: треть румын считают, что объединение с Молдавией не состоится

© iStock.com / Paul AntonescuВид на город Бухарест
Вид на город Бухарест - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© iStock.com / Paul Antonescu
Вид на город Бухарест. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более трети жителей Румынии считают, что объединение с Молдавией никогда не состоится.
  • Опрос INSCOP Research проводился 14–21 апреля методом телефонных интервью среди 1100 совершеннолетних жителей Румынии.
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Более трети жителей Румынии считают, что объединение с Молдавией никогда не состоится, при этом 21,4% проголосовали бы против такой инициативы на возможном референдуме, следует из опроса румынской социологической и исследовательской компании INSCOP Research.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В конце апреля в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Молдавии назвали заявление Санду о вхождении в Румынию госизменой
3 мая, 18:20
"На вопрос о том, когда может состояться объединение Молдавии с Румынией, 34,7% респондентов ответили, что оно не произойдет никогда. Еще 29,3% опрошенных считают, что это может случиться через 10 лет или позже, 13,3% - в ближайшие пять лет, 8,4% - в ближайшие три года, 13,7% затруднились ответить, 0,6% не ответили", - следует из распространенных для СМИ результатов соцопроса.
Опрос INSCOP Research проводился 14-21 апреля методом телефонных интервью. В нем участвовали 1100 совершеннолетних жителей Румынии, максимальная погрешность составляет ±3%.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Премьер Молдавии заявил об актуальности темы объединения с Румынией
7 апреля, 17:39
 
В миреРумынияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала