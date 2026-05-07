В Кишиневе отказали в проведении марша Победы в центре города

КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Власти Молдавии отказали организаторам марша Победы в возможности провести 9 мая сбор участников на центральной площади Кишинева, отдав территорию под празднование Дня Европы, сообщил РИА Новости глава молдавского национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

По его словам, в связи с этим организаторы объявили о переносе места сбора участников. Формирование колонн начнется в 9.30 (совпадает с мск - ред.) на центральной улице перед площадью. Само шествие к мемориальному комплексу "Вечность" стартует в 10.00.