Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Молдавии отказали организаторам марша Победы в возможности провести сбор участников на центральной площади Кишинева 9 мая.
- Место сбора участников марша Победы будет перенесено на центральную улицу перед площадью.
- Памятная акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов, главными стягами колонны станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Власти Молдавии отказали организаторам марша Победы в возможности провести 9 мая сбор участников на центральной площади Кишинева, отдав территорию под празднование Дня Европы, сообщил РИА Новости глава молдавского национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"Было отказано участникам марша Победы и "Бессмертного полка" собираться на центральной площади города, которая когда-то называлась Площадью Победы. Власти развернут 9 мая там городок Европы. Для этих целей весь периметр центральной площади будет оккупирован", - рассказал Петрович.
По его словам, в связи с этим организаторы объявили о переносе места сбора участников. Формирование колонн начнется в 9.30 (совпадает с мск - ред.) на центральной улице перед площадью. Само шествие к мемориальному комплексу "Вечность" стартует в 10.00.
Глава комитета "Победа" напомнил, что памятная акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов. Главными стягами колонны станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.
Ранее Петрович сообщал РИА Новости, что в республике осталось всего 16 ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
После прихода к власти в Молдавии прозападной партии "Действие и солидарность" (ПДС) парламентское большинство утвердило штрафы за ношение георгиевской ленты. Руководство страны также последовательно продвигает инициативы по замене празднования Дня Победы на День Европы, что регулярно вызывает резкую критику со стороны оппозиции, обвиняющей власти в переписывании истории. В начале войны Молдавия одной из первых приняла на себя удар: за время оккупации в республике было создано 49 концлагерей, погибли сотни тысяч человек. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии.