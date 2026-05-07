Депутаты в Молдавии приняли кодекс об отмене русского языка в парламенте

КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступлений и дискуссий на русском языке в высшем законодательном органе страны.

Новый "Кодекс об организации и функционировании парламента" разработан правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Документ отменяет обязательный перевод нормативных актов на русский язык и накладывает фактическое вето на любые дебаты на нем в ходе пленарных заседаний. Согласно отчету профильной парламентской комиссии, инициатива призвана выполнить рекомендации Еврокомиссии из отчетов о расширении за 2023–2025 годы.

"Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата", - заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу

Трансляция заседания велась на сайте молдавского парламента.

Оппозиция покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения проекта.

Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык.

До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду , которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР , гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.

В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Однако в прошлом году прозападная ПДС выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры.