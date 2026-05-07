Глава МОК отрицает участие в разбирательстве в отношении российского спорта - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
18:30 07.05.2026 (обновлено: 18:39 07.05.2026)
Глава МОК отрицает участие в разбирательстве в отношении российского спорта

  • Глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что не участвует в судебном процессе в Швейцарии относительно российского спорта.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации отметила, что не участвует в судебном процессе в Швейцарии относительно российского спорта.
Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев отмечал, что устав организации полностью соответствует олимпийской хартии и юридически нет препятствий для ее восстановления в правах.
"Нет, насколько я знаю", - сказала Ковентри , отвечая на вопрос об участии в судебном процессе в Швейцарии относительного российского спорта.
ШвейцарияРоссияКирсти КовентриМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
