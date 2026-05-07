16:46 07.05.2026 (обновлено: 16:49 07.05.2026)
МОК запросил у WADA информацию об антидопинговой системе России

МОК запросил от WADA полную информацию о проверке антидопинговой системы России

© РИА Новости / Антон Денисов | Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что обеспокоен информацией, которая побудила Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заняться изучением российской антидопинговой системы, и отметил, что хотел бы лучше разобраться в этой ситуации.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес главы РУСАДА. Логинова заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать.
"Исполком МОК также с обеспокоенностью отметил недавнюю информацию, которая побудила WADA заняться изучением российской антидопинговой системы. Поэтому исполком МОК хотел бы получить более полное представление об этой ситуации", - говорится в сообщении МОК.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе.
СочиРоссияВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
