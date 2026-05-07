МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, сообщается на сайте МОК.
Ограничения в отношении белорусских спортсменов действовали с 28 февраля 2022 года. С 28 марта 2023 года спортсмены с белорусским паспортом участвовали в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
"Поскольку МОК продолжает сталкиваться со все более сложными реалиями и последствиями нынешней геополитической ситуации, включая растущее число войн и конфликтов, а также на фоне растущей глобальной нестабильности, он должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит надежду миру. МОК подтверждает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте", - говорится в заявлении.