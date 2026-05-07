16:26 07.05.2026 (обновлено: 16:49 07.05.2026)
МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусов

© РИА Новости / Антон Денисов | Олимпийские кольца на здании МОК
Олимпийские кольца на здании МОК. Архивное фото
  • Исполнительный совет Международного олимпийского комитета отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов., действовавшие с 28 февраля 2022 года.
  • МОК считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, сообщается на сайте МОК.
Ограничения в отношении белорусских спортсменов действовали с 28 февраля 2022 года. С 28 марта 2023 года спортсмены с белорусским паспортом участвовали в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
"Поскольку МОК продолжает сталкиваться со все более сложными реалиями и последствиями нынешней геополитической ситуации, включая растущее число войн и конфликтов, а также на фоне растущей глобальной нестабильности, он должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит надежду миру. МОК подтверждает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте", - говорится в заявлении.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов
