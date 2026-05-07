СМИ: миссия США в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе - РИА Новости, 07.05.2026
20:48 07.05.2026 (обновлено: 22:35 07.05.2026)
СМИ: миссия США в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе

WSJ: миссия "Проект Свобода" может возобновиться в Ормузе уже на этой неделе

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Суда в Ормузском проливе
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Миссия "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе, пишет WSJ.
  • Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения в отношении своих баз и воздушного пространства для этой американской операции.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Миссия "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе, пишет The Wall Street Journal.
Ранее телеканал NBC сообщал, что операцию приостановили после того, как Саудовская Аравия запретила американцам использовать свои базы и воздушное пространство.
"Администрация Трампа сейчас стремится возобновить миссию по навигации коммерческих судов с помощью военно-морских и воздушных сил. <...> Официальные лица из Пентагона дали срок: уже на этой неделе", — говорится в публикации.

По данным издания, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения в отношении своих баз и воздушного пространства. Решение было принято после телефонного разговора между лидерами стран.
В воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузском проливе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Проект Свобода". По данным Axios, американский флот будет находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.
