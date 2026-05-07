Миронов предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов выступил с идеей запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью.

"Мы внесем законопроект о запрете для чиновников и их семей на владение зарубежной недвижимостью, а также об ответственности за сокрытие такого владения", – сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, человек, который противится победе своей страны, - это "тихий коррупционер", который накопил за "душонкой" капитал и подготовил "запасной аэродром" в виде дома или квартиры за рубежом.