Миронов предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью.
- Миронов заявил, что такие люди недостойны государственной службы и представляют для страны угрозу.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов выступил с идеей запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью.
"Мы внесем законопроект о запрете для чиновников и их семей на владение зарубежной недвижимостью, а также об ответственности за сокрытие такого владения", – сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, человек, который противится победе своей страны, - это "тихий коррупционер", который накопил за "душонкой" капитал и подготовил "запасной аэродром" в виде дома или квартиры за рубежом.
"Такие люди недостойны государственной службы и представляют для страны угрозу", – сказал лидер партии.
Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно
11 апреля 2025, 10:17