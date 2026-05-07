02:07 07.05.2026 (обновлено: 02:08 07.05.2026)
Миронов предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью.
  • Миронов заявил, что такие люди недостойны государственной службы и представляют для страны угрозу.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов выступил с идеей запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью.
"Мы внесем законопроект о запрете для чиновников и их семей на владение зарубежной недвижимостью, а также об ответственности за сокрытие такого владения", – сказал Миронов РИА Новости.
