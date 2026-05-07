Рейтинг@Mail.ru
Минобороны пригрозило массированным ударом по Киеву при нарушении перемирия - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 07.05.2026 (обновлено: 19:16 07.05.2026)
Минобороны пригрозило массированным ударом по Киеву при нарушении перемирия

МО РФ: при попытках сорвать празднование 9 Мая будет нанесен удар по Киеву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России пригрозило массированным ударом по Киеву при нарушении перемирия на День Победы.
  • Российские военные в этот период не будут бить по ВСУ и объектам, связанным с ВПК.
  • Министерство призвало Украину последовать примеру.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны России напомнило, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские боевики попытаются сорвать празднование Дня Победы.
«

"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов Вооруженными силами будет дан адекватный ответ", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
На угрозы Зеленского и ЕС ответит русская ракета
5 мая, 08:00
Во время остановки боевых действий не будут наноситься удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины. В ведомстве также призвали Киев последовать примеру.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныДень Победы — 2026БезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала