Минобороны пригрозило массированным ударом по Киеву при нарушении перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России пригрозило массированным ударом по Киеву при нарушении перемирия на День Победы.
- Российские военные в этот период не будут бить по ВСУ и объектам, связанным с ВПК.
- Министерство призвало Украину последовать примеру.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны России напомнило, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские боевики попытаются сорвать празднование Дня Победы.
"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов Вооруженными силами будет дан адекватный ответ", — говорится в заявлении.
Во время остановки боевых действий не будут наноситься удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины. В ведомстве также призвали Киев последовать примеру.
Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно.
Министерство учло угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
