18:48 07.05.2026 (обновлено: 18:50 07.05.2026)
Минобороны пообещало ответить Украине в случае нарушения перемирия

  • ВС России дадут адекватный ответ, если ВСУ нарушат перемирие, которое продлится с 8 по 10 мая, заявило Минобороны.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. При нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России армия РФ даст адекватный ответ, заявили в Минобороны РФ.
Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая.
"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженными силами РФ будет дан адекватный ответ", - говорится в сообщении.
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, заявил МИД
Вчера, 11:07
 
