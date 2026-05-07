Минобороны после объявления перемирия призвало Киев последовать примеру

18:47 07.05.2026
Минобороны РФ после объявления перемирия призвало Украину последовать примеру

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны РФ объявило о перемирии на период с нуля часов 8 мая до 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Минобороны РФ призвало украинскую сторону последовать примеру и также объявить перемирие.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны РФ после объявления перемирия призывает украинскую сторону последовать примеру, говорится в сообщении военного ведомства.
В соответствии с решением президента России Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие.
"Призываем украинскую сторону последовать этому примеру", - говорится в сообщении.
