Минобороны после объявления перемирия призвало Киев последовать примеру

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны РФ после объявления перемирия призывает украинскую сторону последовать примеру, говорится в сообщении военного ведомства.
В соответствии с решением президента России Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие.
"Призываем украинскую сторону последовать этому примеру", - говорится в сообщении.