Румынские истребители вылетали на перехват дрона у границы с Украиной - РИА Новости, 07.05.2026
14:33 07.05.2026
Румынские истребители вылетали на перехват дрона у границы с Украиной

© AP Photo / Vadim Ghirda — Истребитель F-16 ВВС Румынии
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынские истребители F-16 вылетали на перехват дрона у границы с Украиной в районе Килия.
  • Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение дрона в воздушное пространство Румынии.
  • НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией и развернуло дополнительные системы раннего предупреждения.
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Воздушные силы Румынии подняли в четверг в воздух два истребителя F-16 из-за захода беспилотника в воздушное пространство страны в районе Килия у границы с Украиной, сообщает пресс-служба румынского минобороны.
В субботу минобороны уже утверждало, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в воздушное пространство страны одного дрона, в связи с чем в воздух поднимали два истребителя.
"Рано утром в четверг системы мониторинга зафиксировали движение дрона над территорией Украины в направлении румынской границы. В связи с инцидентом в 08.37 (совпадает с мск- ред.) с авиабазы Фетешты в воздух были подняты два истребителя F-16 службы воздушной полиции. Наземные радары обнаружили проникновение беспилотника на короткое время в национальное воздушное пространство в районе Килия, после чего аппарат покинул его", - говорится в официальном сообщении румынского оборонного ведомства.
Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии разослал жителям северной части уезда Тулча оповещение RO-Alert о мерах безопасности. Воздушная тревога в приграничном районе действовала в течение часа и была отменена в 09.40.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
В конце апреля министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что Румыния создает "стену", чтобы защитить территорию страны от угрозы беспилотников.
