Румынские истребители вылетали на перехват дрона у границы с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Румынские истребители F-16 вылетали на перехват дрона у границы с Украиной в районе Килия.

Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение дрона в воздушное пространство Румынии.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией и развернуло дополнительные системы раннего предупреждения.

КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Воздушные силы Румынии подняли в четверг в воздух два истребителя F-16 из-за захода беспилотника в воздушное пространство страны в районе Килия у границы с Украиной, сообщает пресс-служба румынского минобороны.

В субботу минобороны уже утверждало, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в воздушное пространство страны одного дрона, в связи с чем в воздух поднимали два истребителя.

"Рано утром в четверг системы мониторинга зафиксировали движение дрона над территорией Украины в направлении румынской границы. В связи с инцидентом в 08.37 (совпадает с мск- ред.) с авиабазы Фетешты в воздух были подняты два истребител я F- 16 службы воздушной полиции. Наземные радары обнаружили проникновение беспилотника на короткое время в национальное воздушное пространство в районе Килия, после чего аппарат покинул его", - говорится в официальном сообщении румынского оборонного ведомства.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии разослал жителям северной части уезда Тулча оповещение RO-Alert о мерах безопасности. Воздушная тревога в приграничном районе действовала в течение часа и была отменена в 09.40.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.