СМИ: экс-главу Минобороны Китая приговорили к смертной казни

13:56 07.05.2026
CCTV: экс-главу Минобороны Китая приговорили к смертной казни за коррупцию

  • Экс-министра обороны КНР Ли Шанфу приговорили к смертной казни за коррупцию с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.
  • После истечения отсрочки приговор будет заменен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения или смягчения наказания.
ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Военный суд в Китае приговорил бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу к смертной казни за коррупцию с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, передает Центральное телевидение Китая.
"Ли Шанфу был признан виновным в получении взяток и даче взяток и приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ли Шанфу также был приговорен к пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества. После истечения двухлетнего срока отсрочки приговор будет заменен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения или смягчения наказания.
Генерал Ли Шанфу был утвержден на пост главы минобороны страны по итогам парламентской сессии Китая в марте 2023 года. До этого он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей по итогам шестой сессии, которая прошла в Пекине 20-24 октября 2023 года, принял решение о снятии Ли Шанфу с постов министра обороны, члена Госсовета КНР и члена Центрального военного совета КНР. В июне 2024 года Центральное телевидение Китая сообщило, что Ли Шанфу попал под следствие по подозрению в коррупции, он был исключен из Коммунистической партии Китая.
В миреКитайПекинЛи ШанфуВсекитайское собрание народных представителей
 
 
