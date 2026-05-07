13:44 07.05.2026 (обновлено: 17:16 07.05.2026)
В небе Латвии в момент атаки на Петербург были украинские дроны и F-16

  • ВСУ ночью пытались нанести удар по гражданской инфраструктуре в Петербурге.
  • В воздушном пространстве Латвии заметили шесть украинских дронов и по два истребителя Rafale и F-16.
  • Вскоре пять БПЛА пропали в районе города Резекне, шестой же вошел в воздушное пространство России и был сбит.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В воздушном пространстве Латвии, помимо украинских дронов, пытавшихся атаковать Петербург, были и западные истребители, сообщило Минобороны России.
Утром в четверг беспилотник нанес удар по нефтебазе в латвийском Резекне. Министр обороны страны Андрис Спрудс допустил, что за атакой стоит Киев. В российском ведомстве уточнили, что изначально БПЛА летели в сторону Петербурга, но их заметили бойцы ВКС.
"Одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16", — заявили в Минобороны.

В министерстве рассказали, что ВСУ пытались нанести удар по гражданской инфраструктуре минувшей ночью. Отечественная ПВО обнаружила в небе Латвии шесть БПЛА. Вскоре пять из них пропали в районе Резекне.
Шестой дрон вошел в воздушное пространство России и был сбит. Экспертиза обломков показала, что это был аппарат "Лютый".
С начала весны украинские дроны неоднократно залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
Депутат из Латвии обвинил Украину в нарушении воздушного пространства
Латвия, Россия, F-16, Министерство обороны РФ, Rafale, Вооруженные силы Украины, Санкт-Петербург, Воздушно-космические силы России
 
 
