01:26 07.05.2026 (обновлено: 01:31 07.05.2026)
В США назвали бесконтрольную миграцию каналом переброски террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа считает, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов.
  • Трамп критикует европейские власти за ситуацию с мигрантами и призывает ее исправить.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов, следует из новой стратегии США по борьбе с терроризмом.
"Неконтролируемая массовая миграция стала каналом переброски террористов", - говорится в документе.
Трамп последовательно критикует европейские власти за ситуацию с мигрантами и призывает ее исправить. Ранее он сказал, что считает подходы лидеров стран континента к вопросам энергетики и миграции разрушительными для региона.
