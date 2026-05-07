В США назвали бесконтрольную миграцию каналом переброски террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа считает, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов.
- Трамп критикует европейские власти за ситуацию с мигрантами и призывает ее исправить.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов, следует из новой стратегии США по борьбе с терроризмом.
"Неконтролируемая массовая миграция стала каналом переброски террористов", - говорится в документе.
Трамп последовательно критикует европейские власти за ситуацию с мигрантами и призывает ее исправить. Ранее он сказал, что считает подходы лидеров стран континента к вопросам энергетики и миграции разрушительными для региона.
Трамп предложил концепцию "обратной миграции" из США
1 декабря 2025, 05:17