МИД осудил отсутствие негативной оценки Арменией выступления Зеленского

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в стране с угрозами в адрес РФ не соответствует партнерскому духу отношений России и Армении, заявили в четверг в МИД РФ.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, заявила, что приезд Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.