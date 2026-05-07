МИД осудил отсутствие негативной оценки Арменией выступления Зеленского - РИА Новости, 07.05.2026
20:29 07.05.2026 (обновлено: 20:45 07.05.2026)
МИД осудил отсутствие негативной оценки Арменией выступления Зеленского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России заявил, что отсутствие негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского не соответствует партнерскому духу отношений России и Армении.
  • В заявлении МИД России говорится, что поведение Зеленского было вопиющим.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в стране с угрозами в адрес РФ не соответствует партнерскому духу отношений России и Армении, заявили в четверг в МИД РФ.
Москве … считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений", - сказано в заявлении на сайте министерства.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, заявила, что приезд Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.
