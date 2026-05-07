МИД осудил отсутствие негативной оценки Арменией выступления Зеленского

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в стране с угрозами в адрес РФ не соответствует партнерскому духу отношений России и Армении, заявили в четверг в МИД РФ.