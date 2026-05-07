Медведев прокомментировал антироссийскую повестку, продвигаемую Мерцем

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что продвигая антироссийскую милитаристскую повестку, канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что война все спишет.
Он отметил, что по заявлениям Мерца социальное государство в стране невозможно финансировать, исходя из имеющихся у Германии ресурсов. В связи с этим Медведев задался вопросами, пугает ли такая реальность канцлера, в котором "кипит кровь нацистских предков", и готов ли он столкнуться с тем, что не спасет экономику "накачка национального ВПК", а напечатанные и не обеспеченные миллиарды евро будут съедены высокими ценами на энергоресурсы и неповоротливой бюрократией.
"Видимо, нет: продвигая антироссийскую милитаристскую повестку, он в глубине души надеется, что война всё спишет", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он отметил, что в Германии идет деиндустриализация: сокращается число рабочих мест и происходит вынос промышленного производства из ФРГ в другие страны Европы, в том числе машиностроительных заводов, химических фабрик, производства электроники, которые не выдерживают конкуренции из-за высокой стоимости электроэнергии.