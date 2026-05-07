Медведев прокомментировал антироссийскую повестку, продвигаемую Мерцем

Он отметил, что по заявлениям Мерца социальное государство в стране невозможно финансировать, исходя из имеющихся у Германии ресурсов. В связи с этим Медведев задался вопросами, пугает ли такая реальность канцлера, в котором "кипит кровь нацистских предков", и готов ли он столкнуться с тем, что не спасет экономику "накачка национального ВПК", а напечатанные и не обеспеченные миллиарды евро будут съедены высокими ценами на энергоресурсы и неповоротливой бюрократией.