Мерил Стрип раскрыла секрет фильма "Дьявол носит Prada"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Легенда кино Мерил Стрип едва не упустила одну из самых успешных ролей своей карьеры. Все решило одно из самых важных в Голливуде умений.
Чем актриса покорила киностудию?
"Удвоится ли спрос"
Мерил Стрип появилась в программе "Сегодня" вместе с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, чтобы обсудить давно ожидаемый сиквел "Дьявол носит Prada".
Во время интервью она раскрыла, как участвовала в съемках фильма 2006 года. Оказывается, ее первый ответ был категоричным отказом. Актриса объяснила:
"Я прочитала сценарий, он был великолепен. Мне позвонили и сделали предложение, но я сказала: "Нет, я не буду это делать". Я знала, что это будет хит, и хотела проверить, удвоится ли спрос. И они сразу же согласились", — вспоминала актриса.
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2006)Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2006)
Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
По ее словам, в то время, в возрасте 56 лет, она всерьез рассматривала выход на пенсию. Предложение роли Миранды Пристли, редактора модного журнала "Подиум", застало ее в момент внутреннего кризиса.
"Мне потребовалось столько времени, чтобы понять, что я могу это сделать! Я чувствовала, что нужна им", — призналась 76-летняя обладательница трех "Оскаров".
Решение Стрип оказалось верным не только с точки зрения творчества, но и финансов. В результате переговоров актриса получила рекордные для себя четыре миллиона долларов — космическую по меркам 2006 года сумму для женской роли. Для сравнения: младшая коллега Мерил, на тот момент восходящая звезда Энн Хэтэуэй, получила за главную роль всего один миллион долларов, а гонорары Эмили Блант и Стэнли Туччи оказались еще скромнее — около 800 тысяч.
Однако, помимо денег, роль Миранды принесла Стрип победу на "Золотом глобусе" и номинацию на "Оскар".
Нашелся хороший сценарий
Разговоры о продолжении велись еще в 2009 году, но годами идея буксовала из-за того, что хорошего сценария просто не находилось. Ситуация изменилась, когда писательница Элайн Брош МакКенна нашла новый ракурс для истории.
"Пришлось столкнуться с тем, что происходит в мире журналистики, издательского дела и политики. И это здорово, что в этом была своя история", — объяснила актриса.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мерил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд "Железная леди" (The Iron Lady) в рамках "Берлиенале-2012"
Актриса Мерил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд "Железная леди" (The Iron Lady) в рамках "Берлиенале-2012"
Сиквел оказался куда более прибыльным предложением для Стрип. По информации инсайдеров индустрии, актриса получила за новое развитие роли Миранды Пристли 20 миллионов долларов — в пять раз больше, чем ранее за оригинал.
Фильм вышел на экраны 1 мая — ровно через 20 лет после оригинала. Критики оценили фильм даже выше, чем первую часть, и предрекли франшизе огромные кассовые сборы.