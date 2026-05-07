Мерил Стрип раскрыла секрет фильма "Дьявол носит Prada"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Легенда кино Мерил Стрип едва не упустила одну из самых успешных ролей своей карьеры. Все решило одно из самых важных в Голливуде умений.

Чем актриса покорила киностудию?

"Удвоится ли спрос"

Мерил Стрип появилась в программе "Сегодня" вместе с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, чтобы обсудить давно ожидаемый сиквел "Дьявол носит Prada".

Во время интервью она раскрыла, как участвовала в съемках фильма 2006 года. Оказывается, ее первый ответ был категоричным отказом. Актриса объяснила

"Я прочитала сценарий, он был великолепен. Мне позвонили и сделали предложение, но я сказала: "Нет, я не буду это делать". Я знала, что это будет хит, и хотела проверить, удвоится ли спрос. И они сразу же согласились", — вспоминала актриса.

© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2006) Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" © Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2006) Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

По ее словам, в то время, в возрасте 56 лет, она всерьез рассматривала выход на пенсию. Предложение роли Миранды Пристли, редактора модного журнала "Подиум", застало ее в момент внутреннего кризиса.

"Мне потребовалось столько времени, чтобы понять, что я могу это сделать! Я чувствовала, что нужна им", — призналась 76-летняя обладательница трех "Оскаров".

Решение Стрип оказалось верным не только с точки зрения творчества, но и финансов. В результате переговоров актриса получила рекордные для себя четыре миллиона долларов — космическую по меркам 2006 года сумму для женской роли. Для сравнения: младшая коллега Мерил, на тот момент восходящая звезда Энн Хэтэуэй, получила за главную роль всего один миллион долларов, а гонорары Эмили Блант и Стэнли Туччи оказались еще скромнее — около 800 тысяч.

Однако, помимо денег, роль Миранды принесла Стрип победу на "Золотом глобусе" и номинацию на "Оскар".

Нашелся хороший сценарий

Разговоры о продолжении велись еще в 2009 году, но годами идея буксовала из-за того, что хорошего сценария просто не находилось. Ситуация изменилась, когда писательница Элайн Брош МакКенна нашла новый ракурс для истории.

"Пришлось столкнуться с тем, что происходит в мире журналистики, издательского дела и политики. И это здорово, что в этом была своя история", — объяснила актриса.

Сиквел оказался куда более прибыльным предложением для Стрип. По информации инсайдеров индустрии, актриса получила за новое развитие роли Миранды Пристли 20 миллионов долларов — в пять раз больше, чем ранее за оригинал.