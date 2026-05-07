Новое заявление Зеленского о России вызвало удивление на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что слова о вероятном наступлении России говорят о его нежелании заканчивать конфликт.
- Она добавила, что это на фоне очевидной нехватки живой силы и систем обороны.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о России говорят о его нежелании заканчивать конфликт, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
Агентство Bloomberg накануне написало, что глава киевского режима ожидает российского наступления этим летом и попросил новое оружие у западных спонсоров.
Агентство Bloomberg накануне написало, что глава киевского режима ожидает российского наступления этим летом и попросил новое оружие у западных спонсоров.
"Он не рассматривает возможность завершения войны, несмотря на очевидную нехватку живой силы и систем обороны", — говорится в ее публикации.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.