Новое заявление Зеленского о России вызвало удивление на Украине
08:50 07.05.2026 (обновлено: 10:43 07.05.2026)
Новое заявление Зеленского о России вызвало удивление на Украине

Мендель: слова Зеленского о России говорят о его нежелании заканчивать конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что слова о вероятном наступлении России говорят о его нежелании заканчивать конфликт.
  • Она добавила, что это на фоне очевидной нехватки живой силы и систем обороны.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о России говорят о его нежелании заканчивать конфликт, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

Агентство Bloomberg накануне написало, что глава киевского режима ожидает российского наступления этим летом и попросил новое оружие у западных спонсоров.
"Он не рассматривает возможность завершения войны, несмотря на очевидную нехватку живой силы и систем обороны", — говорится в ее публикации.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.
