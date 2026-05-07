Жители мексиканской Пуэблы попытались линчевать мэра при помощи мачете

19:33 07.05.2026 (обновлено: 20:12 07.05.2026)
Жители мексиканской Пуэблы попытались линчевать мэра Пососа при помощи мачете

Полицейский в Мексике. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители муниципалитета Уэйяпан в мексиканском штате Пуэбла попытались линчевать мэра Альфонсо Лино Пососа.
  • Нападение произошло на фоне длительного конфликта из-за территориальной юрисдикции.
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Вооруженные мачете жители муниципалитета Уэйяпан в мексиканском штате Пуэбла попытались линчевать мэра Альфонсо Лино Пососа во время его поездки в населенный пункт Малоапан на фоне конфликта из-за территориальной юрисдикции, сообщил пострадавший чиновник в социальных сетях.
"Имела место попытка линчевания, была попытка убийства, при которой мы все оказались в опасности", - заявил Лино в видеообращении после инцидента, опубликованном на странице муниципалитета Уэйяпан в Facebook*.
По данным издания Financiero, группа местных жителей перехватила главу муниципалитета и других чиновников, после чего набросилась на них. Позднее к нападавшим присоединились еще несколько человек, вооруженных мачете.
Как пишет газета, чиновники были вынуждены спасаться бегством, при этом часть из них подверглась нападению. Нападавшие также угрожали сжечь представителей властей и подожгли несколько предметов на месте происшествия.
Лино Посос призвал срочно вмешаться в ситуацию власти штата и федеральное правительство. Он отметил, что конфликт вокруг территориальной юрисдикции в этом муниципалитете, ставший причиной нападения, продолжается уже длительное время и, по его мнению, усугубляется бездействием конгресса штата.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
