Планы Германии получить ядерное оружие грубо нарушают ДНЯО, заявил Медведев
10:16 07.05.2026 (обновлено: 13:57 07.05.2026)
Планы Германии получить ядерное оружие грубо нарушают ДНЯО, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что планы Германии получить ядерное оружие нарушают обязательства ФРГ по договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года.
  • Медведев подчеркнул, что не существует гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Планы Берлина получить ядерное оружие нарушают обязательства ФРГ по договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в статье "Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?" отмечает стремление ФРГ к получению собственного ядерного оружия для якобы "сдерживания "агрессивной политики" Москвы в Европе".
"Ясно одно: ядерный боезаряд у Германии (французско-британский или свой — неважно) не просто превращает ее в "главную европейскую мишень Кремля", как пишет немецкая пресса. Это грубейшее нарушение международно-правовых обязательств Берлина по статье II Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, в соответствии с которой каждое государство — участник договора, включая ФРГ, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства", - пишет Медведев в статье, опубликованной в RT.
Медведев напоминает, что в 1940-е годы нацисты весьма близко подошли к разработке атомной бомбы, и "то, чего не хватило дедушкам в 1945 году, внучки готовы компенсировать уже в XXI веке". Кроме того, зампред Совбеза РФ подчеркивает: не существует никакой гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания.
