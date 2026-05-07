Планы Германии получить ядерное оружие грубо нарушают ДНЯО, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Планы Берлина получить ядерное оружие нарушают обязательства ФРГ по договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ясно одно: ядерный боезаряд у Германии (французско-британский или свой — неважно) не просто превращает ее в "главную европейскую мишень Кремля", как пишет немецкая пресса. Это грубейшее нарушение международно-правовых обязательств Берлина по статье II Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, в соответствии с которой каждое государство — участник договора, включая ФРГ, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства", - пишет Медведев в статье, опубликованной в RT.
Медведев напоминает, что в 1940-е годы нацисты весьма близко подошли к разработке атомной бомбы, и "то, чего не хватило дедушкам в 1945 году, внучки готовы компенсировать уже в XXI веке". Кроме того, зампред Совбеза РФ подчеркивает: не существует никакой гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания.