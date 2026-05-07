Правосубъектность Германии можно поставить под сомнение, заявил Медведев
10:13 07.05.2026 (обновлено: 10:14 07.05.2026)
Правосубъектность Германии можно поставить под сомнение, заявил Медведев

Медведев: недействительность "2+4" поставит правосубъектность ФРГ под сомнение

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что правосубъектность Германии может быть поставлена под сомнение.
  • По мнению Медведева, это может произойти в случае признания договора «2+4» недействительным из-за нарушения принципа pacta sunt servanda.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правосубъектность Германии будет поставлена под сомнение в случае признания договора "2+4" недействительным, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нарушение принципа pacta sunt servanda (с латинского "договоры должны соблюдаться" - ред.) в подобном случае может повлечь недействительность самого международного договора ("2+4" - ред.). А это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!", - написал Медведев в статье для RT.
