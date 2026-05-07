Правосубъектность Германии можно поставить под сомнение, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правосубъектность Германии будет поставлена под сомнение в случае признания договора "2+4" недействительным, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нарушение принципа pacta sunt servanda (с латинского "договоры должны соблюдаться" - ред.) в подобном случае может повлечь недействительность самого международного договора ("2+4" - ред.). А это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!", - написал Медведев в статье для RT.