Медведев: ФРГ предпочитает не вспоминать о советских жертвах в годы ВОВ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Германии предпочитают не вспоминать о советских жертвах в годы Второй мировой войны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Процесс покаяния в Германии за преступления нацистского режима преимущественно сводится к теме холокоста, о советских жертвах предпочитают вообще не вспоминать. Германские власти категорически отказываются признать блокаду Ленинграда и другие совершенные нацистами в отношении советских граждан преступления против человечности актом геноцида народов СССР", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.