Медведев: Запад легко бы "выбросил в корзину" документ о нерасширении НАТО

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев допустил, что Запад легко бы "выбросил в корзину" обещание о нерасширении НАТО на Восток, формализованное в виде документа.
"Не покидает ощущение, что если бы данное в свое время обещание о нерасширении НАТО "ни на один дюйм на Восток" было своевременно формализовано в виде официального документа, то в сегодняшних условиях западники столь же легко выбросили бы его в корзину", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.