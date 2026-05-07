10:10 07.05.2026
Медведев рассказал о последствиях агрессии Германии против России

Медведев: артикуляция агрессии против РФ приведет в чувство "наследников наци"

Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Только прямая артикуляция последствий агрессии в сторону России способна привести в чувство "наследников наци", заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности - прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он отметил, что "хваленая" немецкая промышленность будет не просто серьезно потрепана, она будет полностью уничтожена, равно как рухнет и немецкая экономика, которую уже никто и никогда не восстановит.
"Просто потому, что оставшиеся здравомыслящие квалифицированные кадры разбегутся - кто в Россию, кто в США, кто в Китай и страны Азии. Видимо, только прямая артикуляция таких тяжких последствий способна привести в чувство зарвавшихся наследников наци и их союзников в Германии, сохранив тем самым миллионы жизней по обе стороны фронта", - подчеркнул Медведев.
