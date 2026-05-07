МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Только прямая артикуляция последствий агрессии в сторону России способна привести в чувство "наследников наци", заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он отметил, что "хваленая" немецкая промышленность будет не просто серьезно потрепана, она будет полностью уничтожена, равно как рухнет и немецкая экономика, которую уже никто и никогда не восстановит.
"Просто потому, что оставшиеся здравомыслящие квалифицированные кадры разбегутся - кто в Россию, кто в США, кто в Китай и страны Азии. Видимо, только прямая артикуляция таких тяжких последствий способна привести в чувство зарвавшихся наследников наци и их союзников в Германии, сохранив тем самым миллионы жизней по обе стороны фронта", - подчеркнул Медведев.