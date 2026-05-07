Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что ФРГ через соглашения с Украиной планирует увеличить количество немецких силовых структур на линии боевого соприкосновения.
- Подписано соглашение об обмене разведданными с поля боя, в рамках которого ВСУ будут делиться с вооруженными силами ФРГ опытом эксплуатации программного обеспечения Delta.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Федеративная Республика Германия (ФРГ) через соглашения с Украиной де-факто планирует нарастить количество немецких силовых структур на линии боевого соприкосновения, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"С помощью подобной детсадовской уловки де-факто планируется нарастить количество и качество действующих и бывших военнослужащих бундесвера и представителей иных немецких силовых структур на линии боевого соприкосновения. А значит, как и в старые времена, вновь одураченные фрицы будут превращаться в кресты", - написал Медведев.