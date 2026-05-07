МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Германии создаются реальные предпосылки для оперативной перестройки гражданской промышленности на военные рельсы, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Земельный и муниципальный уровни власти, а также региональный бизнес активно склоняют к полноценной реализации "Оперативного плана Германии" 2024 года. Он предполагает превращение государства в основной транзитный плацдарм при следовании массы натовских войск на "восточный фланг" альянса", - упомянул зампред Совбеза.