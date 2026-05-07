Медведев: в ФРГ создаются условия перехода промышленности на военные рельсы - РИА Новости, 07.05.2026
09:47 07.05.2026 (обновлено: 11:11 07.05.2026)
Медведев: в ФРГ создаются условия перехода промышленности на военные рельсы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что в Германии создаются предпосылки для оперативной перестройки гражданской промышленности на военные рельсы.
  • По его словам, в ФРГ в ускоренном порядке идут приготовления к потенциальному противостоянию с Россией.
  • Медведев отметил, что от местных властей в Германии требуют подготовить население к военному конфликту.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Германии создаются реальные предпосылки для оперативной перестройки гражданской промышленности на военные рельсы, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Популярные в СССР байки о том, что оборудование макаронных фабрик можно быстро перевести на выпуск 7,62-мм патронов, на деле претворяются в жизнь в Германии. Создаются реальные предпосылки для оперативной перестройки гражданской промышленности на военные рельсы и начала производства необходимой для обороны товарной номенклатуры", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Кроме того, указала он, "в ускоренном порядке идут приготовления к потенциальному противостоянию с Россией в плане совершенствования инфраструктуры". Медведев отметил, что от местных властей в Германии настойчиво требуют подготовить население к военному конфликту - разработать детальные планы по защите объектов критической инфраструктуры, противодействию диверсиям, оборудованию бомбоубежищ.
"Земельный и муниципальный уровни власти, а также региональный бизнес активно склоняют к полноценной реализации "Оперативного плана Германии" 2024 года. Он предполагает превращение государства в основной транзитный плацдарм при следовании массы натовских войск на "восточный фланг" альянса", - упомянул зампред Совбеза.
