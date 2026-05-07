Медведев назвал два пути, которые есть у Берлина

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что Берлин имеет лишь два пути - войну и похороны своей государственности или перекройку внешнеполитических ориентиров на основе диалога.