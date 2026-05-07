09:41 07.05.2026 (обновлено: 14:02 07.05.2026)
Медведев: Берлин втягивает в создание оружия всех, считающих Россию угрозой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что берлинская верхушка хочет втянуть в создание дальнобойного оружия страны, считающие Россию угрозой.
  • Он отметил, что речь идет о создании высокоточного оружия с дальностью поражения не менее 1 тысячи километров.
  • По словам Медведева, германо-французская компания ArianeGroup ведет переговоры по этому вопросу с рядом европейских стран.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Разум берлинской верхушки захватило желание втянуть в создание дальнобойного оружия всех, кто разделяет истерию о "российской угрозе", заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Известны захватившие разум берлинской верхушки желания втянуть в процессы ускоренного создания высокоточного оружия с дальностью поражения не менее 1 тысячи километров всех, кто под руку попадется, то есть разделяющих немецкую истерию по поводу "российской угрозы", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
По его словам, неслучайно германо-французская компания ArianeGroup, имеющая большой опыт конструирования ракет, ведет переговоры по этому вопросу с рядом европейских стран.
