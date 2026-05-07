Медведев: Берлин втягивает в создание оружия всех, считающих Россию угрозой

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Разум берлинской верхушки захватило желание втянуть в создание дальнобойного оружия всех, кто разделяет истерию о "российской угрозе", заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Известны захватившие разум берлинской верхушки желания втянуть в процессы ускоренного создания высокоточного оружия с дальностью поражения не менее 1 тысячи километров всех, кто под руку попадется, то есть разделяющих немецкую истерию по поводу "российской угрозы", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
По его словам, неслучайно германо-французская компания ArianeGroup, имеющая большой опыт конструирования ракет, ведет переговоры по этому вопросу с рядом европейских стран.