Медведев высказался о фальсификациях про Вторую Мировую войну в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о продвигаемых в Германии фальсификациях про Вторую мировую войну.
- По его словам, ФРГ замалчивает подвиг советского народа и ставит под сомнение масштаб военных преступлений, совершенных вермахтом и войсками СС на Восточном фронте.
- Медведев отметил, что постулат о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны стал базовым в германской историографии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о продвигаемых в Германии фальсификациях про Вторую мировую войну, заявил, что большего цинизма и представить невозможно.
Он отметил, что Германия продвигает фальсификации, в том числе замалчивает подвиг советского народа, ставит под сомнение якобы завышенный масштаб военных преступлений, совершенных вермахтом и войсками СС на Восточном фронте. Кроме того, в оборот вводятся не имеющие документального подтверждения "свидетельства" о массовых убийствах, имевших место с обеих сторон, а также "муссируются" вопросы о возмещении ущерба немцам за понесенные материальные и человеческие жертвы.
"Постулат о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны стал базовым в германской историографии… Большего цинизма и представить невозможно", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.