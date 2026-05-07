Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о фальсификациях про Вторую Мировую войну в Германии - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 07.05.2026 (обновлено: 10:18 07.05.2026)
Медведев высказался о фальсификациях про Вторую Мировую войну в Германии

Медведев высказался о фальсификациях в Германии про Вторую Мировую войну

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о продвигаемых в Германии фальсификациях про Вторую мировую войну.
  • По его словам, ФРГ замалчивает подвиг советского народа и ставит под сомнение масштаб военных преступлений, совершенных вермахтом и войсками СС на Восточном фронте.
  • Медведев отметил, что постулат о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны стал базовым в германской историографии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о продвигаемых в Германии фальсификациях про Вторую мировую войну, заявил, что большего цинизма и представить невозможно.
Он отметил, что Германия продвигает фальсификации, в том числе замалчивает подвиг советского народа, ставит под сомнение якобы завышенный масштаб военных преступлений, совершенных вермахтом и войсками СС на Восточном фронте. Кроме того, в оборот вводятся не имеющие документального подтверждения "свидетельства" о массовых убийствах, имевших место с обеих сторон, а также "муссируются" вопросы о возмещении ущерба немцам за понесенные материальные и человеческие жертвы.
"Постулат о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны стал базовым в германской историографии… Большего цинизма и представить невозможно", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.
Участники акции Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Россия призвала Германию отменить запрет на демонстрацию символов Победы
6 мая, 18:18
 
Дмитрий МедведевГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала