09:37 07.05.2026 (обновлено: 10:08 07.05.2026)
Медведев обвинил Германию в замалчивании подвига советского народа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что в Германии замалчивают подвиг советского народа.
  • По его мнению, в германской историографии базовым стал постулат о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны.
  • Медведев указал на отрицание Победы как акта освобождения Европы и сомнение в масштабе военных преступлений вермахта и войск СС на Восточном фронте.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подвиг советского народа замалчивают в Германии и ставят под сомнение военные преступления вермахта и войск СС на Восточном фронте, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в статье, опубликованной на RT, заявил, что в германской историографии постулат о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны стал базовым.
"Среди продвигаемых фальсификаций - замалчивание подвига советского народа, деление жертв войны на "национальные категории", отрицание Победы как акта освобождения Европы со ссылкой на "замену одного тоталитарного режима на другой", - написал Медведев.
Он добавил, что под сомнение ставится якобы завышенный масштаб военных преступлений, совершенных вермахтом и войсками СС на Восточном фронте.
