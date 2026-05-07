Медведев обвинил Германию в замалчивании подвига советского народа

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подвиг советского народа замалчивают в Германии и ставят под сомнение военные преступления вермахта и войск СС на Восточном фронте, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Среди продвигаемых фальсификаций - замалчивание подвига советского народа, деление жертв войны на "национальные категории", отрицание Победы как акта освобождения Европы со ссылкой на "замену одного тоталитарного режима на другой", - написал Медведев.
Он добавил, что под сомнение ставится якобы завышенный масштаб военных преступлений, совершенных вермахтом и войсками СС на Восточном фронте.