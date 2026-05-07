Медведев обвинил Германию в замалчивании подвига советского народа

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подвиг советского народа замалчивают в Германии и ставят под сомнение военные преступления вермахта и войск СС на Восточном фронте, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.