Медведев предостерег Германию от войны с Россией

- Медведев подчеркнул, что квалифицированные кадры из Германии могут переехать в другие страны, включая Россию, США, Китай и страны Азии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предупредил, что в случае войны с Россией экономика Германии рухнет, а ее промышленность будет уничтожена, он подчеркнул, что высока вероятность взаимного уничтожения, но реалистичнее прекращение существования только европейской цивилизации.
В четверг посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что ФРГ ускоренно милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией.