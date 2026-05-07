09:34 07.05.2026 (обновлено: 10:28 07.05.2026)
Медведев предостерег Германию от войны с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев предупредил о возможных последствиях в случае войны между Германией и Россией.
  • По его мнению, война с Россией может привести к уничтожению немецкой промышленности и краху экономики Германии.
  • Медведев подчеркнул, что квалифицированные кадры из Германии могут переехать в другие страны, включая Россию, США, Китай и страны Азии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предупредил, что в случае войны с Россией экономика Германии рухнет, а ее промышленность будет уничтожена, он подчеркнул, что высока вероятность взаимного уничтожения, но реалистичнее прекращение существования только европейской цивилизации.
"Наш чёткий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности — прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он подчеркнул, что "хвалёная немецкая промышленность" будет полностью уничтожена. Рухнет и немецкая экономика, и ее никто и никогда не восстановит, так как оставшиеся здравомыслящие квалифицированные кадры перейдут в Россию, США, Китай и страны Азии.
В четверг посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что ФРГ ускоренно милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией.
