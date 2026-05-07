Медведев: ФРГ решает задачу превращения бундесвера в сильнейшую армию ЕС - РИА Новости, 07.05.2026
09:24 07.05.2026 (обновлено: 10:27 07.05.2026)
Медведев: ФРГ решает задачу превращения бундесвера в сильнейшую армию ЕС

© AP Photo / Henry Nicholls — Солдаты бундесвера
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия стремится превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы и ускорить его перевооружение, считает Дмитрий Медведев.
  • Он напомнил, что руководство ФРГ планирует увеличить штатную численность армии до 460 тысяч военнослужащих.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия решает задачу превращения бундесвера в сильнейшую армию Европы и его ускоренного перевооружения, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Претворяя воинственный курс Евросоюза, зафиксированный в марте 2025 года в "Белой книге о европейской обороне — Готовность 2030", кабмином ФРГ решается задача превращения бундесвера в сильнейшую армию Европы и его ускоренного перевооружения", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.
Он напомнил, что руководство Германии анонсировало планы доведения штатной численности армии с нынешних 181 тысяч человек до 460 тысяч действующих военнослужащих и резервистов.
