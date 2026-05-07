Медведев: Германия и Финляндия ведут деструктивную деятельность на Балтике
09:21 07.05.2026 (обновлено: 09:34 07.05.2026)
Медведев: Германия и Финляндия ведут деструктивную деятельность на Балтике

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Германия и Финляндия ведут активную деструктивную деятельность на Балтике.
  • Он отметил, что Берлин выступил главным инициатором запуска натовской миссии по патрулированию Балтийского моря в январе 2025 года.
  • По его мнению, действия ФРГ и Финляндии могут спровоцировать наихудший сценарий в условиях дефицита доверия между Востоком и Западом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия и Финляндия ведут активную деструктивную деятельность на Балтике, это может спровоцировать наихудший сценарий, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Во взаимодействии со своей окопной "подружкой" по НАТО - Финляндией - Германия ведет активную деструктивную деятельность по превращению Балтики во "внутреннее море" Североатлантического альянса", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он отметил, что Берлин выступил главным инициатором запуска в январе 2025 года на встрече глав государств и правительств стран НАТО и ЕС в Хельсинки натовской миссии по патрулированию Балтийского моря ("Балтийский часовой") в целях препятствования свободному российскому судоходству.
"Эти крайне рискованные действия в условиях тотального дефицита доверия на линии Восток - Запад сегодня могут спровоцировать реализацию наихудшего из возможных сценариев", - добавил Медведев.
