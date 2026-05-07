Медведев: пренебрежение ФРГ договором "2+4" заставляет задуматься над ним

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пренебрежение Берлином положениями договора "2+4" дает право задуматься над судьбой этого документа в целом, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Иными словами, это просто ложь и наперсточничество. Пренебрегая положениями договора "2+4" "здесь и сейчас", официальный Берлин бесхитростно копирует вопиющие действия со стороны "коллективного Запада" по всему миру. Ну и, конечно, дает право задуматься над судьбой этого документа в целом", - написал Медведев.