09:19 07.05.2026 (обновлено: 14:02 07.05.2026)
Медведев: пренебрежение ФРГ договором "2+4" заставляет задуматься над ним

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что пренебрежение Берлином положениями договора «2+4» дает право задуматься над судьбой этого документа.
  • По мнению Медведева, избирательные формулировки Берлина — это «вольное толкование» положений договора «2+4», что является ложью.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пренебрежение Берлином положениями договора "2+4" дает право задуматься над судьбой этого документа в целом, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в статье, опубликованной в RT, заявил, что избирательные формулировки Берлина - это "вольное толкование" положений договора "2+4".
"Иными словами, это просто ложь и наперсточничество. Пренебрегая положениями договора "2+4" "здесь и сейчас", официальный Берлин бесхитростно копирует вопиющие действия со стороны "коллективного Запада" по всему миру. Ну и, конечно, дает право задуматься над судьбой этого документа в целом", - написал Медведев.
