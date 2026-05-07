Медведев: начало СВО стало для ФРГ предлогом для антироссийской риторики

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Начало специальной военной операции стало для Германии лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Процесс окончательного устранения политико-правовых и моральных "рудиментов" Второй мировой войны в Германии набрал особую динамику после начала проведения СВО. Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.