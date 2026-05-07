Медведев: в ФРГ борьба с "гибридной пропагандой" России стала госполитикой
09:16 07.05.2026 (обновлено: 09:29 07.05.2026)
Медведев: в ФРГ борьба с "гибридной пропагандой" России стала госполитикой

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что противодействие российской "гибридной пропаганде" возведено в Германии в ранг государственной политики.
  • Он отметил, что в военной стратегии Германии "Ответственность за Европу" Россию обозначили как фундаментальную угрозу "основанному на правилах миропорядку".
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Противодействие российской "гибридной пропаганде" возведено в Германии в ранг государственной политики, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он отметил, что в представленной главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом в парламенте 22 апреля 2026 года первой в истории страны военной стратегии Германии под названием "Ответственность за Европу" в качестве фундаментальной угрозы "основанному на правилах миропорядку" обозначена Российская Федерация.
«
"Москва, мол, стремится ослабить единство альянса и нарушить прочность трансатлантических связей для расширения своего влияния. В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
"В ранг государственной политики возведено оболванивание молодежи через мейнстримные классические СМИ и противодействие российской "гибридной пропаганде". Вот только десятилетия назойливой ультралиберальной агитации приводят сегодня к обратному эффекту", - подчеркнул Медведев.
