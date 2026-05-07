Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что крах политики мультикультурализма и отказ от традиционных ценностей способствуют росту правоэкстремистских течений в Германии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крах политики мультикультурализма и отказ от традиционных ценностей дают почву для роста правоэкстремистских течений в Германии, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Крах политики мультикультурализма, отсутствие внятной картины будущего, отказ от традиционных ценностей дают почву для роста правоэкстремистских течений, апеллирующих к ресентименту по сильному национальному государству. Куда заведут немецкое общество подобные вольные или невольные игрища, догадаться несложно", - написал Медведе в статье, опубликованной на RT.