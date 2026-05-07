Появление ядерного оружия у Германии вызовет тревогу США, считает Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возможное появление ядерного оружия у Германии вызовет тревогу у США, считает зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Осмелюсь утверждать, что подобные упражнения (близкое приближение Германии к ядерному оружию - ред.) могут вызвать не меньшую тревогу и США, которые пытаются убеждать мир в необходимости заключения нового СНВ-4 с участием Китая. И как им подобная перспектива: ядерная Европа во главе с милитаристской Германией, часть арсеналов которой неподконтрольна НАТО?" - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Германия мечтает о ядерном реванше
5 мая, 08:00