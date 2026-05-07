Рейтинг@Mail.ru
ФРГ не имеет достаточной правовой основы для существования, заявил Медведев - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 07.05.2026 (обновлено: 09:05 07.05.2026)
ФРГ не имеет достаточной правовой основы для существования, заявил Медведев

Медведев: нынешняя ФРГ не имеет достаточной правовой основы для существования

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования.
  • По мнению Медведева, объединение ФРГ и ГДР прошло без свободного волеизъявления граждан посредством референдума.
  • Медведев подчеркнул, что правовая основа немецкой государственности очень зыбкая.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования, ведь объединение ФРГ и ГДР прошло без свободного волеизъявления граждан посредством референдума, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Тогда под вводящий в заблуждение интершум об "объединении немецкого народа" восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Медведев призвал не заблуждаться о планах Германии
Вчера, 09:00
Он отметил, что ни у кого из "триумфаторов объединения" не возникло даже мысли о соблюдении общепринятых юридических процедур. Несиловое поглощение ГДР со стороны ФРГ в 1990 году прошло без свободного волеизъявления граждан по столь значимому вопросу посредством референдума, напомнил зампред Совбеза.
"Правовая основа немецкой государственности очень зыбкая. При желании всё, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть сквозь призму правила ex injuria jus non oritur ("незаконные действия не создают право"), если вдруг будет подобная необходимость. Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и её чудовищной вассальной зависимости от США)", - подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Появление ядерного оружия у Германии вызовет тревогу США, считает Медведев
Вчера, 08:55
 
ГерманияВ миреРоссияСШАДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала