ФРГ не имеет достаточной правовой основы для существования, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования, ведь объединение ФРГ и ГДР прошло без свободного волеизъявления граждан посредством референдума, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.