ФРГ не имеет достаточной правовой основы для существования, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования, ведь объединение ФРГ и ГДР прошло без свободного волеизъявления граждан посредством референдума, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что ни у кого из "триумфаторов объединения" не возникло даже мысли о соблюдении общепринятых юридических процедур. Несиловое поглощение ГДР со стороны ФРГ в 1990 году прошло без свободного волеизъявления граждан по столь значимому вопросу посредством референдума, напомнил зампред Совбеза.
"Правовая основа немецкой государственности очень зыбкая. При желании всё, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть сквозь призму правила ex injuria jus non oritur ("незаконные действия не создают право"), если вдруг будет подобная необходимость. Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и её чудовищной вассальной зависимости от США)", - подчеркнул Медведев.