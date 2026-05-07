Медведев: приближение ФРГ к ЯО станет поводом для всех мер реагирования

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Даже близкое приближение Германии к ядерному оружию станет поводом для использования Москвой всех возможных мер реагирования, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Одновременно хотелось бы обратить внимание, что даже близкое приближение Германии к ядерному оружию - это несомненный casus belli, дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.