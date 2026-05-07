Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Медведчук считает, что любой мир будет означать крах для Владимира Зеленского.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о перемирии и мирных инициативах, цинично лжет, любой мир будет означать для него крах и неотвратимое наказание, считает экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою, погибли пять человек.
"Когда Зеленский говорит о каком-то перемирии, о своих мирных инициативах и планах, он цинично лжет: любой мир означает крах его карьеры и неотвратимое наказание", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 6 мая заявил, что Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала удары дронов ВСУ по Джанкою актами терроризма киевского режима.