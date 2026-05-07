В Каспийске ликвидировали открытое горение на автозаправочном комплексе.

МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Открытое горение на автозаправочном комплексе в Каспийске ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.
По данным ведомства, в четверг в Каспийске на улице Гагарина рядом с АСЗ загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна "Камаз".
"В 16.21 (мск) пожар локализован на площади 40 квадратных метров. В 16.30 (мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что возгорание распространилось на полупустую стационарную цистерну с сжиженным газом, где сейчас происходит факельное горение, идет тушение. Цистерна "Камаз" потушена, она оказалась пустой.
Всего к тушению пожара привлечены 67 человек и 15 единиц техники.
