МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Он уже сумел предсказать целый ряд геополитических событий. Поэтому к прогнозам математика Сидика Афгана относятся с полной серьезностью. Что, по его расчетам, ожидает мир в ближайшем будущем?

Уникальный метод

Сидик Афган родился в 1958 году в Афганистане. С юных лет он проявлял выдающиеся способности в математике, щелкая даже самые сложные задачи.

Он обучался в Кабульском университете, где получил базовые знания, а затем продолжил учиться у советских математиков, углубляясь в такие области, как статистика и теория вероятности.

Афган стал широко известен благодаря разработке уникального метода предсказаний, который он называет математической философией. Несмотря на критику со стороны научного сообщества и обвинения в шарлатанстве, он утверждает, что его методы помогли многим политикам принять важные решения.

Распад СССР и приход Трампа

В конце 1970-х годов Сидик Афган предсказал распад Советского Союза, который произошел в 1991 году. Его прогноз оказался не совсем точным — он ожидал появления 44 независимых государств, а не 15, но даже так предсказание привлекло внимание к его работе.

Кроме того, Афган предсказал теракты 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Также считается, что он предвидел землетрясение в Турции в 2023 году и приход к власти Дональда Трампа в США.

Корень зла

По словам Сидика Афгана, корень зла во всем мире — это Соединенные Штаты Америки. Эксперт еще 20 лет назад настаивал: Запад необходимо остановить, пока не поздно.

По его мнению, проводимая Штатами политика не приведет ни к чему хорошему — только к распаду государства.

"Скоро американцы исчерпаются. <....> В 2027-м Америки как державы не будет", — утверждает Афган.

Украину натрое

Профессор уверен, что Зеленский стал орудием Запада против России.

"Уважаю украинский народ. А почему они такого политика выбрали? Потому что американцы его назначили. Он артист. А почему, если человек не политик, его назначили главой такой страны?" — рассуждает Афган.

Математик уверен: России надо модернизировать свои вооруженные силы и как можно быстрее внедрять в армии высокие технологии. Замысловатые формулы говорят математику, что страна движется в правильном направлении.