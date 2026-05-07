Масалитин обратил внимание на низкое мастерство игроков ЦСКА и "Спартака"

"В целом ЦСКА особенно в первом тайме начал хорошо. До забитого гола момент имели. Если бы (Тамерлан) Мусаев был порасторопнее, потехничнее, возможно, ЦСКА повел бы 1:0. После забитого мяча у армейцев пошла спешка, суета, много брака. В первом тайме "Спартак" имел преимущество. Только после перерыва, когда вышел (Кирилл) Глебов, добавил скорости ЦСКА, давления на защитников", - добавил Масалитин.

По словам собеседника агентства, сложно утверждать, сказалось ли отсутствие Челестини на ЦСКА, потому что никто не знает обстановку внутри коллектива. "Понятно, что это увольнение перед "Спартаком" - была задача встряхнуть команду. Это было сделано сто процентов с такой целью. Насколько удалось? За два дня тяжело что-то придумать, можно только надеяться на чудо. У Игдисамова ребята из молодежной команды, с которыми он работал, с ними доверительные отношения. Но все-таки это молодые игроки, которые еще себя ярко не проявили", - отметил экс-футболист.