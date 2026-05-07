Масалитин обратил внимание на низкое мастерство игроков ЦСКА и "Спартака" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
15:49 07.05.2026
Масалитин обратил внимание на низкое мастерство игроков ЦСКА и "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по футболу Валерий Масалитин заявил, что в кубковом дерби армейцев со «Спартаком» командам не хватило мастерства.
  • ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1 и не смог выйти в суперфинал Кубка России.
  • Масалитин отметил, что первый тайм остался за «Спартаком», но после выхода Глебова во втором тайме ЦСКА добавил скорости и давления на защитников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по футболу Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что в кубковом дерби армейцев со "Спартаком" обеим командам не хватило мастерства.
В среду ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 0:1 и не смог выйти в суперфинал Кубка России. Действующий обладатель трофея ЦСКА провел первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Игдисамов.
"Футбол был хороший. Страсти, желания много. Но, к сожалению, командам не хватает мастерства. Исполнители вроде есть. (Эсекьель) Барко исполняет, Жедсон (Фернанденш) показывает хорошие техничные движения, и по мысли он мне очень нравится. Техничные ребята, с мячом работают. У ЦСКА, к сожалению, таких игроков не нашлось", - сказал Масалитин.
"В целом ЦСКА особенно в первом тайме начал хорошо. До забитого гола момент имели. Если бы (Тамерлан) Мусаев был порасторопнее, потехничнее, возможно, ЦСКА повел бы 1:0. После забитого мяча у армейцев пошла спешка, суета, много брака. В первом тайме "Спартак" имел преимущество. Только после перерыва, когда вышел (Кирилл) Глебов, добавил скорости ЦСКА, давления на защитников", - добавил Масалитин.
По словам собеседника агентства, сложно утверждать, сказалось ли отсутствие Челестини на ЦСКА, потому что никто не знает обстановку внутри коллектива. "Понятно, что это увольнение перед "Спартаком" - была задача встряхнуть команду. Это было сделано сто процентов с такой целью. Насколько удалось? За два дня тяжело что-то придумать, можно только надеяться на чудо. У Игдисамова ребята из молодежной команды, с которыми он работал, с ними доверительные отношения. Но все-таки это молодые игроки, которые еще себя ярко не проявили", - отметил экс-футболист.
"(Матвей) Кисляк весной очень плохо сочетается с осенним Кисляком. Плюс (Артем) Бандикян, парень полгода не играл и сразу против "Спартака". Тяжело было проявить себя, потому что не было игрового тонуса. Но встряхнули. Второй тайм уже было приятно смотреть на ЦСКА", - резюмировал Масалитин.
ФутболВалерий МасалитинФабио ЧелестиниПФК ЦСКАСпартак МоскваКубок России по футболу
 
