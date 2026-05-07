Масалитин дал оценку судейским решениям в дерби ЦСКА и "Спартака"
15:49 07.05.2026
Масалитин дал оценку судейским решениям в дерби ЦСКА и "Спартака"

C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что судьи правильно поступили, отменив красную карточку полузащитнику армейцев Ивану Облякову в финальном матче пути регионов Кубка России против "Спартака", однако в другом эпизоде, с участием Кристофера Ву и Лусиано Гонду, "красно-белые" заслуживали удаления.
В среду "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Во втором тайме главный судья встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку капитану "красно-синих" Ивану Облякову за грубую игру. После вмешательства арбитра VAR Сергея Карасева Левников пересмотрел свое решение и вынес предупреждение хавбеку армейцев.
"Если нога была прямая - красная карточка. А тут нога была полусогнута, пошел скользящий подкат, была борьба за мяч. Спартаковец выиграл мяч, поэтому произошло столкновение. Травмы никакой нет. Поэтому и поменяли решение. Это очень хорошо, что вмешались. Такая красная карточка могла помочь "Спартаку", - сказал Масалитин.
"Хочу еще сказать, что в начале матча был эпизод, когда была борьба Лусиано и Ву, и тогда локтем заехали по лицу Гонду - это прямая красная карточка. Ее даже рассматривать никто не стал", - отметил Масалитин.
