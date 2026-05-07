АТОР: отели на Мальдивах предлагают россиянам скидки до 70 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отельеры на Мальдивах предлагают российским туристам в период с мая по июнь скидки на проживание до 70%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В туроператор PAC Group подчеркивают, что сезонное снижение цен является обычной практикой. При этом на погодный фактор наложился геополитический.
В АТОР напомнили, что в марте и апреле из-за массовой отмены рейсов на Ближнем Востоке произошел спад спроса на Мальдивы. Так, отельеры Мальдив столкнулись с оттоком европейских гостей, в связи с чем вышли на рынок с привлекательными специальными предложениями.
В связи с этим средний дисконт на проживание составляет 20–40%, а отдельные объекты предлагают скидки до 50-70%.
При этом в туроператоре Tez Tour поясняют, что российский рынок формирует 10–12% общей отельной загрузки архипелага. "Поэтому даже в низкий сезон отельеры активно борются за этот спрос, предлагая скидки и формируя спецпредложения", - цитирует компанию АТОР.
Отмечается, что расширение перевозки также отражает устойчивый интерес россиян к направлению. "По данным мальдивской статистики, за январь-март 2026 года архипелаг посетили 75,2 тысячи туристов из России, что на 12,5% больше, чем годом ранее", - подчеркнули в АТОР.
При этом в Fun&Sun обращают внимание на то, что спрос среди российских туристов на весну–лето на Мальдивы вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Глубина продаж достигла пяти месяцев против трех годом ранее – это говорит о возвращении уверенности у туристов, готовых планировать Мальдивы на полгода вперед", - цитирует ассоциация туроператора.