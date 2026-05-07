АТОР: отели на Мальдивах предлагают россиянам скидки до 70 процентов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отельеры на Мальдивах предлагают российским туристам в период с мая по июнь скидки на проживание до 70%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В связи с этим средний дисконт на проживание составляет 20–40%, а отдельные объекты предлагают скидки до 50-70%.

При этом в Fun&Sun обращают внимание на то, что спрос среди российских туристов на весну–лето на Мальдивы вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Глубина продаж достигла пяти месяцев против трех годом ранее – это говорит о возвращении уверенности у туристов, готовых планировать Мальдивы на полгода вперед", - цитирует ассоциация туроператора.